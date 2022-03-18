اقتنص فريقا جامعة الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بطاقتي التأهل لنهائي دوري كرة السلة للبنات ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي، بعدما نجح بنات الخليج في الحصول على بطاقة المرور للمباراة النهائية بعد الفوز على الجامعة الأمريكية 29-21 في مباراة قمة في الإثارة والندية حسمت في الدقائق الأخيرة، بينما عبر «التطبيقي» نظيره جامعة الكويت 20-0 بالانسحاب ليكون النهائي بين أول الدور التمهيدي مع الثاني بعدما شاركت 5 كليات في المنافسات.



وفي منافسات دوري الكرة الطائرة للرجال، فقد اختتمت منافسات الجولة الثانية بتحقيق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الفوز الثاني على حساب كلية الجونكوين 2-0 وبنفس النتيجة حقق فريق جامعة الكويت الفوز على كلية الكويت التقنية ليحصد أول انتصار.



إلى ذلك، نجح فريق منطقة الجهراء التعليمية في عبور منطقة حولي 3-0 في منافسات دوري المرحلة المتوسطة للمحافظات، بينما حقق الفروانية أول فوز له على حساب العاصمة 2-1، فيما قررت اللجنة المنظمة شطب نتائج فريق منطقة الأحمدي بعد الانسحاب من المنافسات لتقتصر على 5 مناطق فقط.



وأكد الأمين العام للاتحاد المدرسي والتعليم العالي د.أحمد الحمدان أن المستوى الفني للفرق المشاركة في تصاعد من مباراة إلى أخرى، خاصة أن البطولة قاربت على المحطات الأخيرة.