يعقوب العوضي



توج فريق الساحل بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بعد فوزه على اليرموك 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر اتحاد الكرة الطائر بضاحية صباح السالم، وأنهى الساحل مشواره بالتأهل المباشر للدوري الممتاز رسميا برصيد 32 نقطة، فيما حل اليرموك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وجاء الشباب في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد فوزه على الصليبخات 3-1.



وبعد المباراة، قام رئيس الاتحاد د.عبدالهادي الشبيب بتسليم كأس البطولة وتوزيع الميداليات بحضور عضو مجلس الإدارة بدر الكوس ومدير اللعبة بنادي الساحل مالك العنزي ومدير اللعبة بنادي اليرموك عثمان الفيلكاوي.