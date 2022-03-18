أعلن أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي أن مرافق نادي الرماية أصبحت جاهزة لاستضافة بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى التي ستنطلق فعالياتها الأحد المقبل بحضور ممثل سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر، وذلك على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.



وأشار العصيمي إلى أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد اطمأنت إلى جهوزية النادي لاستضافة هذا الحدث السنوي الكبير من خلال تفقد الميادين ومرافق النادي الأخرى والمعدات وأن اللجان العاملة بالبطولة قامت كل ضمن اختصاصاتها بواجباتها الموكلة اليها على أتم وجه وأصبحت الميادين جاهزة لانطلاق البطولة في موعدها.



وأوضح انه سيقام على هامش البطولة، بطولة صداقة بين الاتحاد الياباني للرماية والاتحاد الكويتي للرماية واللجنة البارالمبية الكويتية بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية الكويتية واليابانية، وذلك في مسابقات رماية البندقية ضغط هواء 10م.