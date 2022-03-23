مبارك الخالدي



تتواصل استعدادات منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في معسكره المقام حاليا في مالطا استعدادا لمواجهة منتخب لاتفيا يوم الجمعة المقبل تحضيرا لخوض الاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الجانب، كثف الجهاز الطبي برئاسة د.عبدالمجيد البناي علاج الكدمات البسيطة التي يعاني منها عدد من اللاعبين ومنهم راشد الدوسري وحمد الحربي وخالد صباح ومحمد الهويدي والتي لن تؤثر على مشاركة اي منهم في المباراة متى ما قرر الجهاز الفني بقيادة التشيكي لافيكا اختيار قائمة المباراة المرتقبة والتي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل بتوقيت الكويت بعد الترتيب مع الاتحاد المالطي الذي تعاون مع الجانب الكويتي لنقل المباراة تلفزيونيا. وفي جانب آخر، من المتوقع وصول اللاعبين عيسى وليد ويوسف ناصر الى مقر بعثة الأزرق صباح الغد بعد الانتهاء من التأشيرات اللازمة.



من جانبه، قال رئيس الوحدة الطبية لبعثة المنتخب د. عبدالمجيد البناي لـ «الأنباء»: ان الأوضاع البدنية للاعبين في المجمل مطمئنة ولا تدعو للقلق، وقد كانت الجولة الأخيرة للدوري حافلة بالإصابات المتنوعة بين الشد العضلي والكدمات، ونسعى لوضع برنامج خاص لعلاجها من خلال جلسات بدأناها بالفعل منذ وصولنا الى مالطا، وسيخضع اللاعبون لاختبارات طبية خاصة بالتنسيق مع اخصائي التغذية بهدف التأهيل البدني وإعداد اللاعبين بشكل لائق قبل المباراتين الوديتين. وعلى صعيد معسكر منتخبنا الاولمبي المقام في تركيا، شدد المدرب البرازيلي باولو كامبوس في محاضرته صباح امس مع اللاعبين على ضرورة تغيير النهج السابق لأسلوب لعب المنتخب والانتقال الى الافكار التي ينوي تطبيقها اعتبارا من الغد، حيث المباراة الودية الأولى امام منتخب مالاوي واللقاء الآخر مع منتخب طاجيكستان 29 الجاري. وشدد كامبوس على اهمية ثقة اللاعبين في انفسهم وهي الخطوة الاولى نحو مقارعة الآخرين.