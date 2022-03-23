يعقوب العوضي



فاز القادسية على برقان بنتيجة 3-1 في المباراة التي دارت بينهما أمس الأول ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الكأس، وفي مباراة أخرى فاز الجهراء على الساحل بذات النتيجة ليكمل عقد دور الأربعة بعد تأهل الكويت وكاظمة. ولم يواجه الفائزون في دور الثمانية صعوبة في تجاوز منافسيهم حيث تمكن «الأبيض» من حسم مواجهته مع التضامن بثلاث أشواط نظيفة، فيما فاز كاظمة على «الأخضر» بنتيجة 3-1 كما هي النتيجة للقادسية مع برقان والجهراء مع الساحل.



ومن المقرر أن يلتقي القادسية مع الكويت فيما سيتواجه الجهراء مع كاظمة في الدور قبل النهائي من البطولة في 17 أبريل المقبل.