تنطلق في العاشرة صباح اليوم بطولة الخليج للشراع التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري حتى 26 الجاري في مقر اللجنة بشاطئ المسيلة بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستقيم اللجنة يومي 25 و26 الجاري بطولة مماثلة لرياضة التجديف في الصالات (الآرجوميتر) في مقر النادي بالسالمية. وبهذه المناسبة، أشار رئيس اللجنة أحمد الفيلكاوي إلى تنظيم النادي نشاطا حافلا وواسعا في مجال رياضات الشراع والتجديف والكاياك خلال الفترة الحالية وقبل حلول شهر رمضان بمشاركة ما لا يقل عن 200 لاعب ولاعبة من لاعبي دول مجلس التعاون.