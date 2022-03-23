هادي العنزي



اختتم صباح أمس الأول ماراثون الأطفال التوعوي الأول بالجزيرة الخضراء، الذي نظمته جمعية الجراحين الكويتية، بالتعاون مع شركة لين ستارت، وشهد مشاركة واسعة وبعدد تجاوز 2000 طفل وعائلاتهم، وبحضور عدد كبير من المؤسسات المجتمعية التي تعنى بصحة الطفل. وأكد رئيس جمعية الجراحين الشيخ د.سلمان الصباح أن الهدف من إقامة الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام، تخللتها ألعاب تحفيزية، وأنشطة تثقيفية، واختتمت بماراثون الأطفال، هو نشر التوعية الصحية بين الأطفال. من جهتها، ذكرت مدير عام شركة لين ستارت سارة الحبيل أن المشاركة جاءت إيجابية وفعالة من قبل الأطفال.