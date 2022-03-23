يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي التضامن تدريباته تحت قيادة المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك خلال فترة التوقف الدولي الحالية وذلك استعدادا للمباريات الاربعة المتبقية من مسابقة دوري stc الممتاز.



ويحتل «العنيد» المركز التاسع قبل الأخير برصيد 9 نقاط ويتبقى له مواجهة الفحيحيل وكاظمة والنصر والشباب في إطار صراعه للبقاء مع الكبار. ويغيب عن تدريابت التضامن حاليا البحرينيان علي حرم وعبدالله الهزاع والتوغولي فيسو بلاكا لالتحاقهم بمنتخبات بلادهم، فيما يخضع المدافع عامر المعتوق لعلاج مكثف في الوقت الحالي لضمان عودته قبل استئناف المسابقات المحلية.



وقد طلب بيفارنيك توفير مباراة تجريبية الاثنين المقبل ولم يتحدد طرفها حتى الآن انتظارا لرد برقان أو اليرموك.