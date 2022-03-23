تنطلق في الساعة التاسعة صباح اليوم (الأربعاء) تصفيات مسابقة «التراب» على 50 طبقا، ضمن منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية، إذ تبدأ نهائيات «التراب» للسيدات في الساعة الواحدة والنصف فيما تنطلق نهائيات الرجال في الساعة الثالثة عصرا، على أن يقام حفل تكريم الفائزين في الساعة الرابعة والنصف، كما تشهد فعاليات اليوم بدء التدريبات الرسمية لرماة السكيت. إلى ذلك، حلت الكويت في المركز الثالث لبطولة الصداقة الكويتية - اليابانية التي أقيمت بالتعاون مع اللجنة البارالمبية احتفالا بمرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وذلك من قبل الرامي علي فرحان المطيري والرامية العنود حامد الظفيري، حيث قام بتتويج الأبطال كل من رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي وأمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي وعبدالعزيز المطيري رئيس اللجنة البارالمبية للرماية. من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد المصري للرماية حازم حسني أن الرماية العربية تعمل وفق منظومة قوية يقودها م.دعيج العتيبي، والعالم يتحدث عن قوة هذه المنظومة العربية في ظل اتحاد عربي قوي تدعمه الكويت، مضيفا: «شاهدنا تعديل قانون الاتحاد الدولي وشاركت الكويت في بطولة العالم للأطباق الطائرة التي أقيمت في قبرص ونجحت في تحقيق ميداليتين».



بدوره، قال الرامي الكويتي عبدالرحمن الفيحان إن عودة بطولة الأمير شكلت أهمية كبرى بالنسبة لعالم الرماية بشكل عام، مشيدا بالاتحاد الكويتي للرماية الذي ذلل كل العقبات بهدف إقامة البطولة والتي تعد احتكاكا كبيرا وفرصة مناسبة للتعرف على المستويات والاستفادة منها.



كما أشادت الرامية المغربية ابتسام المارغي بمجمع ميادين الرماية، وقالت انه متميز للغاية ويضاهي أفضل الميادين العالمية ويملك كل شيء من شأنه أن يوفر الراحة العالية للمنافسين والمنافسات.