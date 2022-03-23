حقق فريق منطقة الجهراء التعليمية لقب دوري المرحلة المتوسطة للمحافظات بالفوز على منطقة العاصمة 7-0 ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما حل فريق منطقة حولي ثانيا برصيد 9 نقاط بعدما تغلب على فريق منطقة مبارك الكبير 3-2، فيما جاء مبارك الكبير ثالثا برصيد 7 نقاط.



وقام رئيس الاتحاد فيصل المقصيد ونائب الرئيس وليد عايش بتسليم الميداليات للاعبين وكأس البطولة للفريق الفائز. من جانبه، أكد المدرب الوطني عضو اللجنة الفنية لدوري المتوسط أنور بوطيبان أن المنافسات كانت قوية منذ بدايتها وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين، وقال: اللجنة الفنية تقوم حاليا بتقييم أداء اللاعبين لاختيار الأنسب منهم لتشكيل منتخب المدارس الذي سيخوض استحقاقات خارجية بجانب المشاركة في دوري الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الموسم المقبل، حسب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد المدرسي والاتحاد الكويتي لكرة القدم.



وأضاف: «جميع اللاعبين المشاركين في دوري المتوسط غير مقيدين بالأندية حسب لائحة الاتحاد المدرسي». وفي السياق نفسه، تدخل منافسات دوري كرة القدم العشبي للرجال لدورة التعليم العالي التي تختتم 30 الجاري التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي مرحلة الدور قبل النهائي بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق الجامعة الأمريكية مع كلية الكويت للعلوم على أن تستكمل منافسات قبل النهائي غدا الخميس بلقاء التطبيقي مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. وفي منافسات دوري كرة الطائرة نساء، يتقابل التعليم التطبيقي مع كلية الكويت للتقنية في ختام الدور التمهيدي.