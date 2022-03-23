نظّمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل والموزع الحصري لعلامات بي إم دبليو وميني ورولز - رويس موتور كارز ولاندروفر ومكلارين وجيلي في الكويت، أكبر بطولة بادل على الإطلاق للاعبين المحترفين والهواة في 18 و19 الجاري، بمشاركة 128 فريقا من إناث وذكور ومن مختلف الفئات العمرية والقدرة والمهارة.



وقد حصل الفائزون على جوائز مادية تعتبر الأعلى قيمة في بطولات لعبة البادل في الكويت وصلت قيمتها الإجمالية إلى 18.000 دينار حيث قام الرئيس التنفيذي في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات م. فهد علي الغانم بتكريم الفائزين.



وفي كلمة له خلال الحدث، صرح المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات يوسف القطامي قائلا: «بصفتنا واحدة من الشركات الرائدة المزودة لخدمات السيارات في الكويت، من الغاية في الأهمية بالنسبة لنا أن نتفاعل مع المجتمع الذي نعمل فيه ونشكل جزءا منه، وأن نشجع الرياضات الترفيهية التي تفيد الصحة وتتمتع بروح المنافسة الودية. وكجزء من التزامنا بدعم المواهب المحلية في مجالات الرياضة والتعليم، نهدف من خلال هذه البطولة المليئة بالتشويق والمتعة إلى توفير منصة للاعبين المحليين لاستعراض مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم».



والبادل رياضة شبيهة برياضة التنس بدأت في المكسيك في الستينيات، ووصلت إلى الكويت بالعام 2019. ومنذ ذلك الحين اكتسبت شعبية واسعة باعتبارها رياضة ممتعة ومليئة بالحركة واجتماعية، حيث كان بإمكان الأصدقاء الاستمتاع بممارستها طوال الفترة التي فرضها الوباء. وقد تم الاعتراف برياضة البادل من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية كرياضة رسمية في الدولة.



وقد تم تنظيم بطولة البادل على ملاعب العارضية لرياضة البادل، حيث تم لعب المباريات عبر 4 فئات: فئة «أ» للرجال (المحترفين)، فئة «ب» للرجال (الهواة)، فئة السيدات، وفئة الناشئين، وهي للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14عاما.



أسماء الفائزين في البطولة حسب الفئات المشاركةفئة الرجال A (المحترفون)المركز الأولعبدالعزيز معيوف ودييجو فازكويزالمركز الثاني محمد عبدال وجبر المطوعفئة الرجال B (الهواة 15-39 عام)المركز الأولأحمد المطري ومحمد القطانالمركز الثانيعبدالله الصديقي وعبدالله بوحمدفئة الرجال B (الهواة 40+)المركز الأولعبدالله العيسى وعبدالغفور تيفونيالمركز الثانيعماد دشتي وأحمد دشتيفئة السيداتالمركز الأولمريم السراج ودانة الفليجالمركز الثانيريم الشرهان وكارمن كاستيلانوفئة الناشئين - ذكورالمركز الأولخالد تيفوني وزياد تيفونيالمركز الثانيصبيح الصبيح ومحمد الفريحفئة الناشئين - إناثالمركز الأولريان الهاجري ومنى الحدادالمركز الثانيجميلة معرفي وشيخة الساير