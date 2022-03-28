مبارك الخالدي



كثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته امس استعدادا لمواجهة منتخب مالطا غدا في ختام مباريات الأزرق الودية الدولية بمعسكره المقام في مالطا. وكان الازرق قد تعادل مع منتخب لاتفيا في مباراته الاولى 1-1.



وكثف الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب التشيكي لافيكا من التدريبات التكتيكية للمنتخب في الحصتين الاخيرتين، املا في تحقيق اكبر فائدة فنية من المباراة. ومن المتوقع ان يمنح لافيكا الفرصة الكاملة للعناصر الجاهزة بدنيا لخوض اللقاء وكذلك مشاركة اللاعب يوسف ناصر الملتحق ببعثة الازرق مؤخرا، كما أوصى الجهاز الطبي بعدم المغامرة بمشاركة العناصر غير مكتملة التأهيل تفاديا لتفاقم الإصابات.



ومن المقرر ان يختتم الأزرق معسكره نهاية الشهر الجاري اذ يحرص الجهاز الفني على اجراء تدريب كامل الأربعاء المقبل قبل العودة الى الكويت. وفي شأن آخر يخوض منتخبنا الاولمبي اليوم في معسكره المقام في انطاليا التركية تدريبا رئيسيا قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في ختام معسكر الأزرق الذي يقام في تركيا تحضيرا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



وكان الازرق قد خسر مباراته الثانية في المعسكر امام منتخب افغانستان الأول بثلاثية نظيفة، وتفوق منتخب افغانستان بدنيا وفنيا اذ يمتلك قائمة مكونة من 28 لاعبا منهم 25 لاعبا من المحترفين في الدوريات الأوروبية والآسيوية، والمعسكر الحالي هو الثاني لهم في اطار برنامج اعدادي كامل منذ أشهر.



وكان المدرب البرازيلي للأزرق باولو كامبوس قد عقد اجتماعا فنيا مع اللاعبين صباح امس ناقش خلاله الأخطاء المصاحبة للمباراة، مشيدا بجرأة وأداء لاعبينا وخصوصا لاعبي مواليد 2003 الذين شاركوا في المباراة.