يعقوب العوضي



حسم الكويت لقب الدوري الممتاز لكرة اليد للمرة العاشرة تواليا بعد فوزه مساء أول من أمس على الفحيحيل 31 -27 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 16 من البطولة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة، فيما يبقى الفحيحيل على رصيده السابق بـ 16 نقطة في المركز الثالث.



وفي مباراة أخرى فاز كاظمة على برقان 26 - 24 ورفع رصيده إلى 20 نقطة معززا وصافة الترتيب العام، فيما بقي برقان على رصيده السابق بـ 16 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الفحيحيل والسالمية. وفي إطار متصل، فازت سيدات القرين على فتيات العيون 44 - 15 ضمن منافسات دوري السيدات في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس في الجولة قبل الأخيرة، وبذلك تتصدر سيدات القرين الترتيب العام برصيد 12 نقطة، فيما حل نادي سلوى بالمركز الثاني وفتيات العيون في المركز الثالث.



من جانب آخر، تقام غدا المباراة النهائية لبطولة دوري الشباب تحت 19 سنة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد اذ يلعب القرين مع كاظمة في الـ 7.30 ويحمل الفريقان برصيدهما 29 نقطة فيما ضمن الكويت المركز الثالث برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه السالمية.