بعد غياب ما يقارب 40 سنة، توج فريق الاسكواش بنادي الكويت «رجال» بلقب بطولة الدوري العام دون خسارة، وذلك بعد الفوز على اليرموك 3-0 في اللقاء الختامي للدوري للموسم 2021/ 2022، ليحصد رجال الأبيض العلامة الكاملة بـ 44 نقطة، فيما جاء اليرموك في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، واحتل العربي المركز الثالث برصيد 39 نقطة.



وعقب اللقاء الختامي الذي جرى الخميس الماضي قام نائب رئيس الاتحاد حامد العمران بتقديم درع الدوري الى قائد نادي الكويت عبدالله المزين، وقدم الكأس التذكارية أمين السر العام منصور العدواني الى اللاعب زياد العويش، بحضور عضو مجلس الادارة وليد المزيدي ونائب رئيس نادي الكويت بدر العصيمي ومدير اللعبة بالنادي جابر العطوان.



وكان الأبيض قد حسم المباراة الختامية بفوز اللاعب محمد المسعود على لاعب اليرموك حسين الزعتري 3-0، وفي المواجهة الثانية تمكن لاعب الابيض عبدالله التميمي من الفوز على عمار التميمي بالنتيجة نفسها، ليتم حسم المباراة وبطولة الدوري.



ومثل الفريق البطل اللاعبون زياد العويش، وعبدالله المزين، وعبدالله التميمي، ومحمد المسعود، وعلي العنزي، وخالد الجنيدل، وعمر المسلم وحمود الجنيدل. ويدرب الفريق الوطني محمد اليعقوب وسليم ماجد والإداريين أحمد العنزي وغازي العنزي.



من جانبه، أكد اللاعب المخضرم زياد العويش أن احراز لقب بطولة الدوري بعد غياب 40 عاما جاء بتضافر الجهود الادارية والفنية بقيادة مدير اللعبة جابر العطوان الذي ذلل كل الصعوبات التي واجهت الفريق الى جانب الدعم الكبير من مجلس إدارة النادي بقيادة خالد الغانم واخوانه أعضاء مجلس الإدارة.