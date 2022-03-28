يحيى حميدان



قال مدرب حراس «الأزرق» سمير دشتي في اتصال هاتفي مع «الأنباء»: «التجربة اللاتفية كانت مفيدة للغاية لكوننا واجهنا منتخبا أوروبيا يميل للقوة والخشونة ولديه تجارب كبيرة على صعيد القارة في السنوات الأخيرة ويعرف متى يهاجم ومتى يدافع».



وأضاف دشتي أن الحارس حسين كنكوني تألق بشكل واضح ونفذ المطلوب منه بصورة كاملة بعد دراستنا لأسلوب لعب لاتفيا وميلهم للكرات العرضية التي وقف حائلا دونها، كما نجح في القيام بدور «الليبرو» عبر قطع الكرات الطولية في العمق أو في بناء الهجمة، وجميع هذه الأمور يستحق الحارس الإشادة عليها.



وأوضح دشتي أن المدرب لافيكا صاحب شخصية هادئة ويمتلك فكرا فنيا عاليا ويحظى بتقدير جميع اللاعبين، مشيرا الى أن المباراة التجريبية الثانية أمام مالطا ستكون مختلفة نوعا ما بسبب أسلوب هذا المنتخب الذي يميل للاستحواذ والبناء من الخلف، وعليه نتوقع مباراة مفيدة أيضا، ويجب التنويه إلى أننا لا نسعى للنتائج بقدر منح جميع اللاعبين الفرصة ومنهم الحارسان الثاني والثالث أحمد عادي وخليفة رحيل، اللذان من الممكن مشاركتهما أمام مالطا.