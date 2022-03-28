يعقوب العوضي



تتواصل منافسات المربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين اليوم، إذ يلعب القادسية وبرصيده نقطة واحدة مع برقان دون نقاط في الـ5:00 مساء، ويلعب كاظمة وبرصيده 3 نقاط مع الكويت الذي يمتلك 5 نقاط في الـ7:00 وتقام المواجهتان على صالة مجمع الشيخ سعد في ضاحية صباح السالم. من جانب آخر، توج العربي بلقب الدوري العام للبراعم تحت 13 سنة، حيث أنهى البطولة برصيد 25 نقطة وبفارق نقاط الأشواط عن اليرموك الوصيف، وجاء القادسية في المركز الثالث برصيد 23 نقطة. وقام عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة بدر الكوس ومقرر لجنة المسابقات عارف الصبيحي وأمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي بتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة للأخضر. وضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات فاز نادي سلوى الصباح على نادي الفتاة 3-1، كما فاز العربي على فتيات العيون 3-0.