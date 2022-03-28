ناصر العنزي



يتحدد مساء اليوم بطل كأس الاتحاد لكرة القدم «التنشيطية» في المواجهة التي ستجمع العربي مع النصر على ستاد الصداقة والسلام.



وستكون جماهير الأخضر حاضرة بكثافة لمؤازرة فريقها لإضافة لقب جديد إلى قائمته، وهو بلا شك قادر على الفوز اليوم إذا لعب بمستواه المعهود. وقد تأهل العربي لمباراة اليوم بعد ما تجاوز خصمه اللدود القادسية في الدور نصف النهائي بعد مباراة شهدت لغطا كبيرا في ركلات الترجيح وانتهت بعد توقف لمصلحته. ويغيب عن الأخضر عدد من لاعبيه الأساسيين للإصابة وتواجد آخرين مع المنتخب، والليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي. وقد منح مدربه انتي ميشا الفرصة الأساسية لعناصر شابة في المباريات الماضية ومن المتوقع اليوم أن يبدأ بتشكيلته الأساسية مدعما بعناصره المحترفة مثل وليد الشعلة والنيجيري چوبي. أما النصر فقد بلغ النهائي بعد اقصائه الكويت بركلات الترجيح «5-3» عقب تعادلهما 1-1، ويسعى اليوم إلى استغلال هذه الفرصة التي قد لا تتكرر لإحراز اللقب وفرصته بلا شك جيدة بإشراف مدربه محمد المشعان الذي قاد فريقه إلى موقع آمن في الدوري الممتاز، وبرز من العنابي محمد دحام ومحمد عبدالهادي ودينيس ومشاري العازمي وعدي الصيفي.



وكان اتحاد الكرة قد قرر أمس إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي كان من المقرر أن تقام اليوم بين القادسية والكويت، على أن يتقاسم الفريقان المركز الثالث مناصفة.