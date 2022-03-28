هادي العنزي



اختتم مساء أمس الأول الموسم الرياضي الأول في مشروع «انجاز هب»، وذلك بعدما أقيمت العديد من الأنشطة الرياضية، والندوات التوعوية، والفعاليات الاجتماعية على مدار 4 أيام متواصلة، برعاية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية وبرعاية إعلامية من «الأنباء»، حيث شهد الموسم حضورا وتفاعلا إيجابيا من قبل المشاركين في الأنشطة المتنوعة.



وشهد اليوم الختامي، المباراة النهائية لبطولة «الميني جول» بين أكاديمية «بانثر» وأكاديمية «دريم»، والتي انتهت بفوز «بانثر» 2-1 ليتوج بلقب البطولة، فيما ذهب المركز الثالث لأكاديمية «جولدن برو»، كما أقيمت ندوة المرأة والرياضة، حاضر فيها د.محمد الموسوي ود.مساعد الخياط وحصة الغملاس وحنان الخليفي.



من جانبها، أبدت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة المستقبل العالمية أبرار المسعود سعادتها بنجاح الموسم الرياضي الأول، وقالت لـ«الأنباء»:«جاءت أيام الموسم الأربعة عامرة بالأنشطة المختلفة، اذ تنوعت خلالها الفعاليات بين مسابقات رياضية، وندوات تثقيفية، كما سعدنا بحضور ومشاركة نجوم الكرة الكويتية السابقين في مباراة استعراضية في اليوم الثالــث، شهدت تفاعــلا كبيرا من قبل الحضــــــور». وأكدت المسعود أن الموسم سيقام بحلة جديدة وشاملة وأكثر تنوعا في الفترة المقبلة، وبمشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص، مضيفة:«نشكر كل من ساهم في نجاح الموسم، وندعو الجميع لحضور مشروع (انجاز هب) والتعرف على المشاريع الإبداعية الصغيرة».



من جهته، أكد رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز الطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة د.محمد الدوسري أن الرياضة حل سحري لجميع المشاكل التي تواجهنا، سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو بدنية، ناصحا بممارسة الرياضة لجميع الأعمار وأن تكون الرياضة «أسلوب حياة»، وليست عرضا طارئـــا بغيـــة إنقاص الوزن، أو لأي غرض آخر.



كمــا أشارت اختصاصية العلاج الطبيعـي حصـــة الغملاس إلى أهمية تغيير نمط الحياة اليومية للعديد ممن لا يزاولون الأنشطة الرياضية، مضيفة:«مزاولة الرياضة بشكل يومي من شأنه أن تسهم بحالة صحية أفضل، خالية من الأمراض، وبمناعة جسمانية قوية»، مؤكدة أن العمر ليس مقياسا، ولكن قلة الحركة من شأنها أن تسهم بالعديد من المتاعب.



بدوره، أكد نائب رئيس لجنة «الميني جول» التابعة للجنة الأولمبية الكويتية د.بدر عوض أن البطولة شهدت منافسات قوية منذ الأدوار التمهيدية، وقال: «سعدنا بمشاركة 14 فريقا، ومستويات متميزة، ولمحات فنية تدلل على مستقبل جيد لهذه الرياضة الناشئة حديثا، ونأمل في مزيد من الدعم لرياضة «الميني جول» لتصل إلى العالمية».



إلى ذلك، أشادت مدربة «الكيك بوكسينغ» زهراء بوعباس بالإقبال الكبير الذي تشهده هذه الرياضة القتالية من إقبال لدى العديد من الفتيات وبمختلف الأعمار، مضيفة لم تكن «الكيك بوكسينغ» منتشرة في السنوات القليلة الماضية، لكن الوضع اختلف كليا في الفترة الأخيرة، ولدينا العديد من البطولات المحلية على مدار الموسم، ونرحب بانضمام كل من ترغب بمزاولة الرياضة، أو خوض منافسات رياضية تنمي المواهب القتالية.