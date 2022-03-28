هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود رئيسة نادي «سلوى الصباح» للفتاة الرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد بمناسبة تكريمها من قبل الملتقى الأول لرياضة المرأة العربية بمقر جامعة الدول العربية، موضحا أن تكريم الشيخة نعيمة هو تكريم للمرأة الكويتية والعربية فهي طاقة متجددة جهودها واضحة استطاعت أن تضع الرياضة النسائية بالكويت والوطن العربي نحو المسارات السليمة للوصول إلى المنافسات الدولية.



وأشار إلى أن تكريم الشيخة نعيمة من قبل الجامعة العربية يأتي ترجمة لما تقدمه من إنجازات ونجاحات ودعم لرياضة المرأة بالكويت والوطن العربي فهي جديرة بذلك التكريم والتقدير.



على صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود المؤلف وليد عيسى العبدالهادي، حيث أهدى للشيخ كتابه بعنوان «مبدعات كويتيات»، حيث أشاد بما تضمنه الكتاب من معلومات تعكس بعض الصور للجهود المبذولة من الشابات الكويتيات في شتى المجالات الخيرية والتطوعية والرياضية والمخترعات، مؤكدا أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في العمل التطوعي والمبدعين والمخترعين.