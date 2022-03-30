آلاء خليفة



أعلنـــت الجـامـعــة الأمريكية في الكويت عن حصولها على تجديد اعتماد برنامجها الدولي لكلية الآداب والعلوم من قبل مجلس أمناء الأكاديمية الأمريكية للتعليم الحر (AALE)، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في 28 فبراير 2027. ويأتي الاعتماد تأكيداً على مدى تفوق كلية الآداب والعلوم في تطبيق المعايير العالمية لجودة التعليم ما يضاهي أفضل الجامعات في العالم.



وصرح عميد كلية الآداب والعلوم د.علي شرارة، بأهمية هذا الإنجاز والجهود المشتركة لمجتمع الحرم الجامعي التي أسهمت في عملية تجديد الاعتماد قائلا: «يسعدني تلقي خبر تجديد الاعتماد لمدة 5 سنوات من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الحر (AALE)، إذ يؤكد هذا الاعتماد الدولي على التزامنا بتعليم الآداب والفنون الحرة على أكمل وجه، كما يضيف قيمة حقيقية إلى مختلف برامج الفنون الحرة المقدمة في الكلية حيث تأتي جودة التعليم كواحدة من أهم أولوياتنا. إن ما حققناه اليوم هو برهان على العمل الجاد والتفاني من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين والموظفين في الجامعة، حيث إن نجاح عملية تجديد الاعتماد تعتمد على جهود مشتركة ومبادرة تعاونية بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك العديد من طلاب كلية الآداب والعلوم الذين كان لهم دور فعال في مرحلة الزيارة التقييمية لحرم الجامعة، وأعتقد أن ما حققناه اليوم يولد لدينا شعورا بالإنجاز الشخصي، إذ إنه نتاج عمل مشترك من قبل مجتمع الجامعة الأمريكية في الكويت».



وبدأت عملية تجديد اعتماد AALE منذ شهور عديدة، حيث تم تكوين لجنة داخلية بالجامعة مختصة بقيادة وإدارة عملية تجديد الاعتماد بدعم من جميع الوحدات الإدارية، وذلك لأهمية الاعتماد الدولي كجزء مكمل لمهمة الجامعة المتمثلة في تقديم مناهج حديثة وشاملة تضع طلابها في مقدمة المجالات التي يختارونها. وأشادت رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد، بتفاني مجتمع الحرم الجامعي في هذه المهمة قائلة: «تتوافق عمليات المراجعة والاعتمادات الخارجية والمستقلة مع معايير التميز، ويعد اعتماد الجامعة الأمريكية في الكويت أمراً بالغ الأهمية من الناحية التشغيلية، وبالتالي فهو مهم من الناحية الإستراتيجية».