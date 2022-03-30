بمبادرة من جامعة الكويت لنشر الثقافة والتوعية المجتمعية نظمت إدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع قوة الإطفاء العام وشركة إي كویت للبتروكيماویات حملة توعوية تحت عنوان «منزل آمن»، وذلك خلال الفترة من 28 الى 31 مارس الجاري، في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، وتهدف الحملة إلى توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث حريق في المنازل وطرق الوقاية منها.



وفي هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس أن الحملة تقام بالتعاون مع قوة الإطفاء العام وشركة إي كویت للبتروكیماویات بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب ومنتسبي الجامعة، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستستمر لمدة 4 أيام يتخللها محاضرة توعوية.



وأشار إلى أن هذه الحملة تقام سنويا، حيث بدأتها قوة الإطفاء العام بمجمع الأفنيوز وختامها بمدينة صباح السالم الجامعية، مبينا أنه ضمن فعاليات الحملة أقيم معرض توعوي، فضلا عن تواجد آليات خارج الكلية، داعيا الجميع للاستفادة من هذه الحملة حماية لهم ولأحبائهم في المنازل.



بدوره، أكد الوكيل بقسم القطاع البحري في قوة الإطفاء العام بدر الكريديس ضرورة وجود معدات الإطفاء بجميع المنازل، ومعرفة التعامل مع أنواع الحريق، فوجود قوة الإطفاء اليوم بكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية كان لتوصيل رسالة مهمة وهي أمن الطلاب وتوعيتهم بالإجراءات المتبعة عند نشوب حريق بالمنزل وطرق الوقاية منها.



من جانبه، ذكر محمد الكندري الإطفائي بشركة إي كويت للبتروكيماويات إجراءات الأمن والسلامة التي يجب أن تتوافر في المنازل من طفاية الحريق وبطانية حريق، فضلا عن التأكد من إطفاء جميع الوصلات الكهربائية، ومن أنواع الحريق التي يجب معرفتها: الحريق الكهربائي وحريق الخشب وحريق الزيوت التي يجب أن نستخدم فيها البطانية للحد من نشر الإصابة.