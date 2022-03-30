نظمت كلية بوكسهل الكويت للبنات بالتعاون مع فريق الخطوة الاولى، احتفالا بمناسبة يوم المرأة العالمي يوم 23 الجاري.



وتضمن اليوم معرضا ضم العديد من المؤسسات الداعمة لدور المرأة منها مركز بلسم الحياة للتدريب والاستشارات بإدارة بشاير المطيري وعالية الحساوي وسهيلة العطية وهي مدرب معتمد في الحرف والفنون اليدوية وعدد من المشاركين، كما تضمن المعرض ركنا تراثيا للملابس التقليدية للمراة قديما، ونظم فريق الخطوة الأولى عددا من النشاطات والمسابقات للحضور من طالبات وهيئة تدريسية ومثلت الفريق كل من بهية الفرحان ونور صعب. واستمتع الحضور في نقاش مع بشاير المطيري من مركز بلسم الحياة للتدريب وللاستشارات تحدثت فيه مع الطالبات عن مشاركة عائلاتهن والام بالتحديد في مخطط حياتهن. بدورها، أوضحت منظمة المعرض سونيا جمول أن العالم يحتفل في مارس من كل سنة باليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على منظومة التحديات التي تواجهها شرائح عريضة من نساء العالم.