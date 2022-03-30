عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن إلغاء جميع الإعفاءات من الدوام خلال شهر رمضان المبارك ما عدا حالات الإعفاء الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وحدد اليعقوب في النشرة وبشكل رسمي مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك لهذا العام من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا، ويسمح بالحضور متأخرا ربع ساعة من بداية الدوام، كما يسمح للموظفات بالخروج مبكرا ربع ساعة من نهاية الدوام. وفي سياق آخر، دعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى ضرورة الالتزام بالقرار الخاص بإلغاء شرط فحص «PCR» لدخول المبنى المدرسي لغير الحاصلين على التطعيم للعاملين في المدرسة والطلبة وكذلك المتعلمون لسن 12 عاما وما فوق والزوار وأولياء الأمور.