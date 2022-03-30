الدوام يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً



عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في نشرة اصدرها أمس وتلقت «الأنباء» نسخة منها، عن الغاء جميع الإعفاءات من الدوام خلال شهر رمضان المبارك ما عدا حالات الإعفاء الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وحدد اليعقوب في النشرة وبشكل رسمي مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك لهذا العام خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع على النحو التالي: من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا، ويسمح بالحضور متأخرا ربع ساعة من بداية الدوام، كما يسمح للموظفات بالخروج مبكرا ربع ساعة من نهاية الدوام، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. وفي سياق آخر، دعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى ضرورة الالتزام بالقرار الخاص بإلغاء شرط فحص «PCR» لدخول المبني المدرسي لغير الحاصلين على التطعيم للعاملين في المدرسة والطلبة وكذلك المتعلمون لسن 12 عاما وما فوق والزوار وأولياء الأمور.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن هناك بعض المدارس لم يصلها القرار رغم صدوره من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، مشيرة الى أن تعليمات عاجلة صدرت بضرورة تعميم القرار وإيصاله الى الإدارات المدرسية للعمل به.