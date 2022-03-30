أعلن رئيس اللجنة الثقافية واللجنة الدينية في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شعيب الكندري، أن الاتحاد وبمناسبة شهر رمضان الكريم قد ارتأى تدشين سلسلة مسابقات دينية لطلاب وطالبات الهيئة سيدشنها عبر حسابه بـ «تويتر»، داعيا جموع الطلبة الى التفاعل مع هذه المسابقات والمشاركة بها لزيادة معلوماتهم الدينية، مشيرا إلى أن الاتحاد خصص جوائز عينية ونقدية مجزية للفائزين في هذه المسابقات.



وأوضح الكندري أن المسابقة الأولى سيتم تدشينها أول أيام شهر رمضان، وهي أسئلة متعلقة بالشهر الكريم، موضحا أن شروط المشاركة في المسابقة أن يكون الطالب، أو الطالبة، مقيدا في إحدى كليات أو معاهد الهيئة، وأن يكون متابعا لحساب الاتحاد على تويتر @pstu_paaett، لافتا إلى أن اختيار الفائزين سيكون عن طريق السحب بهاشتاق «#مسابقة_اتحاد_التطبيقي_الرمضانية».