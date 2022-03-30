تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري، نظم قسم الجغرافيا فعالية اليوم الجغرافي الحادي عشر، وذلك بحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية د.محمد السهلي ورئيس قسم الجغرافيا بالإنابة د.محمد النصرالله ومراقبة الكلية فرح العياضي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.



ورحبت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري بالحضور، مبينة أن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو رفع وعي طلاب البكالوريوس والماجستير بتخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ومدى تداخلهما مع العلوم الاجتماعية ككل، وكيفية تطبيقهما في حياتنا اليومية في مختلف المجالات البيئية والصحية والأمنية.



وأضافت د.السجاري أن المعرض شهد مشاركة عدد من الجهات ممثلة بـ: معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة «أوبن وير» والهيئة العامة للمعلومات المدنية وطلاب الدراسات العليا الفائزين بمسابقة الملصق العلمي ومجلة الجغرافي التي يصدرها قسم الجغرافيا.