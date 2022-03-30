أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» عن فوز 9 طلاب بمسابقة الروبوت للمشاركين في دوري الإبداع الشبابي والتي تنظمها الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع المكتب.



وأكد نائب رئيس منظمة ملست العالمية ورئيس مكتبها الإقليمي لقارة آسيا م.عدنان المير أن التصفيات النهائية لمسابقة الروبوت لطلاب دوري الإبداع الشبابي فاز بمنافساتها 9 طلاب من بين نحو 150 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة المتوسطة المشاركين في الدوري لهذا العام في مستوياتها الثلاثة (الميني سومو، والسومو، وتتبع الخط).



وأوضح أن الفائزين في بطولة الميني سومو هم الطلاب «عبدالله مشعل بدر الكوس، وعبدالوهاب مساعد العازمي، وداود محمد الأحمد»، وفي بطولة السومو فاز الطلاب «فواز نواف محمد السعيدي، وفواز نايف مبارك عقيل، وعثمان أحمد مفرح الرشيدي»، مضيفا ان مسابقة ملست (تتبع الخط أقل من 15 سنة) فاز بها الطلاب «عمار داود حيدر شمس الدين، وعبدالوهاب يوسف محمد الكندري، ومحمد راشد محمد العجمي».



وذكر أن «دوري الإبداع الشبابي وكونه أحد برامج السياسة الوطنية للشباب الكويتي ضمن الخطة الإنمائية الخماسية 2020-2025، فيحرص المكتب بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب على المساهمة في تأهيل نخبة من الطلاب الكويتيين من خلال انخراطهم في أحد مشاريعه الشبابية التكنولوجية التي يضعها للشباب الآسيوي ودائما ما يكون الشباب الكويتي في الطليعة الإبداعية والابتكارية».



وبين المير أن «مكتب ملست آسيا وفي هذا الإطار نظم سلسلة وحدات تدريبية لنحو 150 طالبا وطالبة مشاركا في مسابقة الروبوت من المشاركين في دوري الإبداع الشبابي، خاصة ان فكرة الدوري تتلخص في عقد ورش ومسابقات في مجالات تخدم العديد من الجوانب ومنها الجانب التكنولوجي والبرمجة والعلوم بغرض اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب أبناء الكويت، واحتضان طاقاتهم، وتذليل الصعوبات أمامهم والإشراف، عليهم وتوجيههم ودعمهم للوصول إلى طريق النجاح عبر أجواء مملوءة بالتحديات والمنافسة»، مشيرا إلى أن مكتب ملست آسيا يتشارك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الشبابية والعلمية في الكويت في مشاريع وبرامج طلابية سنوية منوعة بغية تأهيلهم وإعدادهم باتجاه تنمية القدرات والملكات، مثنيا على القائمين على الهيئة العامة للشباب ودوري الإبداع الشبابي لمشاركتهم مع مكتب ملست آسيا في سبيل إنجاح جميع مراحل مسابقة الروبوت وصولا للإعلان عن الفائزين التسعة في مستوياتها الثلاثة.