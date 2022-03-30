ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني تجربته الثانية أمام مضيفه مالطا بهدفين نظيفين ضمن معسكره التدريبي الذي اختتم عقب اللقاء استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا، وسيعود منتخبنا للبلاد غدا بعد أن خاض مباراتين تعادل في أولاها مع لاتفيا 1-1.



ولعب «الأزرق» بتشكيلة ضمت بعض عناصر الشباب وتكونت من: أحمد عادي وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع وخالد صباح وفهد الأنصاري وفواز العتيبي ورضا هاني وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني وإبراهيم كميل، ووجد منتخبنا صعوبة في اختراق دفاعات المنتخب المالطي رغم محاولات فردية من الفنيني وكميل، حيث غابت التمريرات السريعة بين أفراد خط الوسط، مما أخر كثيرا وصول كراتهم لمنطقة جزاء الخصم، لذلك كان من الصعوبة أن يهدد منتخبنا خصمه، ونجحت مالطا في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق بورس وساتارونغ في الدقيقتين 28 و32 بسبب أخطاء دفاعية متكررة وسط تفوق لاعبي مالطا في الالتحامات والكرات العالية.



‫وفي الشوط الثاني أجرى مدرب منتخبنا لافيكا تغييرات لتعزير الهجوم لكن لم يتغير الحال بسبب تباعد اللاعبين وتسرعهم في بناء الهجمات.



وبذلك اختتم «الأزرق» معسكره وبات على مدربه معالجة السلبيات واستبعاد غير المستحق وضم عناصر جديرة بالانضمام الفترة المقبلة.



من جهه اخرى، تعادل منتخبنا الأولمبي مع منتخب طاجيكستان 1-1 في وديته الثالثة مساء امس ضمن معسكره بتركيا، اذ سجل «الأزرق الأولمبي» أولا عبر يوسف الرشيدي بتسديدة رائعة من ركلة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، وبهذا التعادل خرج منتخبنا بنتيجة إيجابية بعد خسارتين من مالاوي 0-2 وافغانستان الأول 0-3.



ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى البلاد اليوم عقب ختام المعسكر الذي أقيم استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة وهي المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت في مايو المقبل ونهائيات كأس آسيا في اوزباكستان يونيو المقبل، إذ سيلعب في مجموعة تضم منتخبات استراليا والأردن والعراق.