استهل فريق جازو للسباقات GR مشواره في موسم 2022 من بطولة العالم للتحمل WEC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، باعتلاء منصة التتويج في سباق سيبرنغ 1000 ميل الذي أقيم مؤخرا، إذ أنهى كل من سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا السباق في المركز الثاني بعد منافسة حادة على متن مركبة GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وذلك على حلبة سيبرنغ الدولية الذي يمتد مسارها على طول 6 كلم و19 مترا، وتعد مهد سباقات السيارات الرياضية الأميركية.



ويأتي التتويج بعد موسم ناجح للفريق في 2021، والذي شهد فوز مركبة GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية عالية الأداء بسباق لومان 24 ساعة ضمن بطولة العالم للتحمل، بالإضافة إلى حصد لقب بطولة العالم. وتستند مركبة GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية لهذا الموسم، والتي تبلغ قوتها 700 حصان، إلى إرث مركبة العام السابق، مع إدخال تحسينات شملت نظام الـ «هايبرد» الكهربائي، وتعديلات طفيفة على هيكل المركبة بما في ذلك العجلات والإطارات.



بالإضافة إلى ذلك، عدلت إعدادات محرك المركبة سعة 3.5 لترات لتتمكن من استخدام الوقود المتجدد بنسبة 100%، والذي من شأنه الإسهام في الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة في رياضة سباقات السيارات.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا، قائلا: «مع بدء العام الثاني من تحدي المركبات الخارقة والأداء المذهل لفريق جازو للسباقات، أود أن أهنئ سيباستيان وبريندون وريو على اعتلاء منصة التتويج وسط سباق مليء بالتحديات والصعوبات. وبكل تأكيد، سنستفيد من الدروس والمعطيات التي جمعناها من هذه السباقات في تطوير مركبات يمكن قيادتها بكل ثقة. سيسهم التوازن الصارم في الأداء الذي اعتمد هذا الموسم في تطوير التقنيات والمهارات لدينا، وسيعزز من قدراتنا في التغلب على مثل هذه التحديات، في الوقت الذي نحرص فيه على تطوير أفضل مركبات على الإطلاق سعيا منا إلى تحقيق الانتصارات. وأود أن أتقدم بالشكر لجميع المتابعين على دعمهم الكبير لنا في هذا الموسم، وأنا على ثقة تامة بقدرة هذا الفريق على مواصلة التقدم والتطور، فكلما كان الفريق أقوى، كانت المركبة أقوى وأسرع».



ومن المقرر أن يستكمل موسم العام 2022 في أوروبا، إذ سيقام سباق سبا-فرانكورشان في بلجيكا لمدة 6 ساعات في تاريخ 7 مايو المقبل.