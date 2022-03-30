أعلنت شركة زين الكويت عن شراكتها الرئيسية لبطولة IAME Series Kuwait للعربات الصغيرة «الكارتنغ»، والتي نظمها النادي الكويتي لرياضات المحركات نهاية الأسبوع في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان وسط حضور جماهيري كبير من عشاق سباقات «الكارتنغ».



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة بالدولة، حيث تقوم زين بترجمة هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد، ومنها هذه البطولة العالمية الذي استضافتها البلاد رسميا ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة IAME العالمية.



وبينت «زين» أنها تواجدت على ميدان مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان عبر جناحها الخاص، والذي قدمت من خلاله العديد الفقرات الرياضية والتنافسية للزوار، كما قامت الشركة بتكريم الفائزين في عدد من الفئات المختلفة ضمن البطولة، والتي قدمت أجواء تنافسية آمنة للشباب والمتسابقين من كل الأعمار للاستمتاع بالتنافس خلال الجولتين الرابعة والخامسة للفوز بشرف تمثيل الكويت في الجولة النهائية التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل بفرنسا. وتفخر «زين» برعايتها وتشجيعها المتواصل لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات المحركات بأنواعها. وتولي الشركة المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية والمجالات الرياضية ركنا أصيلا من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ففئة الشباب والرياضة بمنزلة السفير الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل والمشاركات الدولية.