أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته بطولة رابطة طلبة جامعة الخليج للبادل 2022، والتي نظمها طلاب جامعة الخليج مؤخرا في ملاعب الجامعة ولاقت رواجا كبيرا بين أوساط الرياضيين والشباب.



وتعليقا على هذه الرعاية، أفادت رئيسة ادارة الإعلام الاجتماعي، المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد، فاتن التميمي: تنطلق هذه المبادرة من استشعار البنك لدوره المجتمعي وحرص إدارة البنك العليا على المساهمة في دعم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تسهم في تدعم الشباب، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، والنفسية وكذلك تملأ وقتهم بما يعود عليهم بالنفع، مؤكدة أن «المتحد» يؤمن بأهمية الرياضة، ودورها في التشجيع على نمط حياة أكثر صحة لأفراد المجتمع.



وأضافت: ان هذه الرعاية تعكس الدور البارز الذي يقوم به البنك في دعم الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وحرصه على تنمية المهارات الرياضية لشباب الكويت.



وتوجهت التميمي بالشكر إلى جامعة الخليج على حسن تنظيم هذه البطولة وإتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في هذه الفعاليات الهادفة للجميع، مؤكدة مواصلة البنك لدعم ورعاية الأنشطة والبطولات الرياضية بالكويت للارتقاء بالرياضة الكويتية في جميع مجالاتها.