هادي العنزي



حجز الفريق الأول لكرة السلة بنادي برقان المقعد الأخير في الدوري الممتاز للموسم المقبل، وذلك بعد تغلبه على النصر 94-77، في المواجهة الثانية وجاء فوز برقان تأكيدا لفوزه الأول (109-86) وليقطع الطريق على «العنابي» في الذهاب لمواجهة ثالثة وحاسمة.



إلى ذلك، تقام في الـ 6:30 مساء اليوم مواجهة كأس «السوبر» للموسم الماضي، وتجمع بين الكويت بطل الدوري والكأس، وكاظمة وصيف الدوري، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس الاتحاد للموسم الحالي.



وفي سياق متصل، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن إقامة بطولة «ثلاثيات» لفرق الدرجة الأولى (3x3)، وذلك يومي 15 و16 أبريل المقبل على صالة الاتحاد.