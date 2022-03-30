عقب مباراة شيقة في نهائي بطولة كأس الاتحاد، احتفلت stc الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم للعام 2021-2022، بفريق النصر الفائز بكأس الاتحاد للمرة الأولى في تاريخه.



وبحضور رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد يوسف وفريق العلاقات العامة في stc ممثلة في أحمد النويبت ويوسف المقرون، تم تكريم نادي النصر بعد فوزه على العربي بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الصداقة والسلام. وفي بيان لها، أشارت stc الى أن مشاركتنا المتواصلة ودعمنا اللامحدود للاتحاد الكويتي يأتي من حرص stc على التواجد في جميع فعاليات وأنشطة الاتحاد طوال السنوات السابقة من منطلق شراكتنا الإستراتيجية ودورنا الريادي في القطاع الخاص. وأضافت أن مشاركة stc تأتي إيمانا بأهمية دعم الرياضة والشباب الكويتي كجزء أساسي ضمن إستراتيجية الشركة والقيم المؤسسية التي نبني عليها خارطة الطريق لبرنامجنا المتكامل للمسؤولية المجتمعية.



وأضافت stc أن كأس الاتحاد تعتبر مسابقة تنشيطية تشارك فيها الأندية باللاعبين الشباب ومن هنا تأتي مشاركة ودعم stc للاتحاد انطلاقا من رؤيته في ارتقاء وتطوير رياضة كرة القدم في الكويت والعمل يدا بيد لمستقبل أفضل للرياضة في الكويت والذي يبدأ من صقل المواهب الكروية الشابة وإعطائهم الفرصة وكسب الخبرة، حيث إن اللاعبين الشباب هم نواة الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية في السنوات القادمة. وأشارت إلى أن رعاية stc لفعاليات كرة القدم تأتي انطلاقا من دور الشركة وإيمانها بأهمية الرياضة ودور الاتحاد الكويتي البارز في تنشيط رياضة كرة القدم في الكويت.