هادي العنزي



حصد أبطال الكويت لكرة الطاولة للمعاقين 11 ميدالية متنوعة (ذهبية، و4 فضيات، و6 برونزيات) في ختام بطولة الأندية العربية الأولى لكرة الطاولة للمعاقين، التي اختتمت مساء أمس الأول بمدينة الإسماعيلية في مصر، بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 ناديا من الكويت، ومصر، والأردن، والعراق، والجزائر. وتمكن لاعب نادي الإرادة الرياضي للمعاقين فهد العتيبي من حصد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي، وبرونزية الفرق، فيما أحرزت ملاك هادي العنزي (الإرادة) المركز الثاني والميدالية الفضية لفردي السيدات، والمركز الثالث في منافسات الفرق، وحصل يعقوب الخليفة (الإرادة) على برونزية الفردي، وفضية الفرق، وظفر لاعبا النادي الكويتي للمعاقين عهد الرشيدي، ومحمد الرشيدي بالمركز الثالث في منافسات الفردي، وأضافت عهد الرشيدي برونزية الفرق إلى رصيدها، فيما فاز محمد الرشيدي بفضية الفرق.



من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة ورئيس الوفد دعيج الهاجري بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال ناديي الإرادة والمعاقين في البطولة، وقال: «جاء الإنجاز كبيرا، بعدما حرص أبطال الكويت على تقديم أفضل المستويات، رغم قوة المنافسة، بمشاركة أفضل لاعبي الأندية العربية».



وأكد أن العدد الكبير الذي حصده أبطال الكويت من الميداليات دافع لتحقيق المزيد في البطولات العربية والإقليمية والدولية المقبلة، وسنسعى لمشاركات دولية أكبر في المستقبل، مع تطوير المهارات الفردية لجميع اللاعبين، سواء عبر التدريبات المحلية، أو المعسكرات الخارجية.