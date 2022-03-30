تماشيا مع جهوده المستمرة لدعم المناسبات المهمة، رعى البنك الأهلي الكويتي فعاليات النسخة التاسعة والعشرين للمباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بين فريقي الكويت والعربي، والتي أقيمت بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، على ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي. كما أقيمت المباراة النهائية برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والذي أمر أن يكون دخول المباراة بالمجان للجماهير الرياضية، وقد حضر المباراة عدد كبير من الجماهير وسط أجواء احتفالية بهيجة.



ويأتي دعم البنك الأهلي لبطولة كأس سمو ولي العهد انطلاقا من التزامه بدعم الرياضة بشكل عام والفعاليات الشبابية بشكل خاص إيمانا منه بأهمية الرياضة في المجتمع الكويتي وتأثيرها في خلق بيئة إيجابية.



تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس سمو ولي العهد انطلقت في عام 1994 وتقام سنويا، وقد امتد الموسم الرياضي الحالي من 19 يناير 2022 إلى 30 مايو 2022. وكانت المباراة النهائية حماسية بين الفريقين لتقارب المستوى. وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 واستمر التعادل في الوقت الإضافي أيضا، الأمر الذي أدى إلى اللجوء لضربات الترجيح، وقد أظهر النادي العربي مهاراته بالضربات الترجيحية واحتفل بفوزه باللقب الثامن بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4.



وفي حديثه بهذه المناسبة، قال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي فوزي الثنيان: إن من دواعي فخرنا وسرورنا أن يرعى البنك الأهلي بطولة كأس سمو ولي العهد، وتنبع هذه المشاركة من رغبة البنك في دعم الرياضة وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية على مستوى البلاد، كما تعزز هذه المبادرة التزامنا بتقديم الدعم المستمر للأنشطة الرياضية وجهودنا للارتقاء بمستوى الرياضة في البلاد، ونحن نؤمن بأن تعزيز الرياضة داخل المجتمع يساعد على بناء روح التعاون بين أفراد المجتمع ويدعم الحياة الصحية في الكويت، ويسعدنا مشاركتنا من خلال هذه المبادرة في هذا الحدث الرياضي ومساهمتنا في إحداث تأثير أكبر عبر المجتمع الأوسع.



ويشارك البنك الأهلي في استضافة العديد من بطولات كرة القدم الأخرى، بما في ذلك بطولة البنك الأهلي لكرة القدم، والتي تعد جزءا من البرنامج الاجتماعي السنوي للبنك المصمم للتفاعل مع الشباب من خلال تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة الصحي منذ سن مبكرة. كما يشارك البنك عن كثب في أنشطة العديد من الكيانات الرياضية المحلية، بما في ذلك أكاديمية بطل المستقبل لكرة القدم، التي يشرف عليها فريق كويتي معتمد من قبل اتحاد كرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.