أصدر الملتقى الخليجي للجمعيات الصحافية بيانا، أكد فيه جملة من المعطيات ذات الأهمية البالغة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة الخليجية والعالم العربي والإسلامي والعالم قاطبة، وبما أن الصحافة في دول مجلس التعاون الخليجي تلعب الدور الاستراتيجي في ترسيخ قيم الوحدة وتقوية اللحمة الخليجية والتعاضد والتعاون والتكاتف وتبيان الحقائق على أرض الواقع، نادى البيان بالآتي:

٭ ضرورة تعزيز العلاقة البينية بين الجمعيات الصحـــافيــة الخليجية، وتقويتها، وزيادة مجالات التكامل فيما بينها، وتكثيف الأنشطة والبرامج التي تخدم الصحافة والإعلام والإعلاميين بشكل عام.

٭ ضرورة استمرار اللقاءات الدورية لرؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية وممثلي هذه الجمعيات لمناقشة كل ما يستجد من أمور وتطورات على مستوى العمل الصحافي أو على مستوى الأحداث في المنطقة.

٭ الاستفادة من التجارب التي مرت بها المنطقة الخليجية في الفترة الماضية من أبرزها جائحة كورونا، وما يجري في الوقت الراهن من أحداث في العالم من بينها الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كثير من مفاصل الحياة في دول العالم ـ دون استثناء.

٭ ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على توحيد الخطاب الإعلامي الموجه للخارج، ووضع آلية عمل مستدامة، علاوة على صياغة خطط تتناسب مع مستقبل الإعلام والتحديات التي تواجه العمل الصحافي بشكل خاص.

٭ الدعوة إلى تعزيز وتطوير اتحاد الصحافة الخليجية ليكون مظلة مهنية فاعلة لتنسيق جهود الجمعيات الخليجية وتفعيل الشراكة والتعاون فيما بينها ليخدم المهنة والمهنيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

٭ الدعوة إلى مزيد من التعاون والانفتاح وتبادل الخبرات مع المنظمات الصحافية والإعلامية الإقليمية والدولية، وإبرازها الاتحاد العام للصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين.

٭ الدعوة إلى الالتفات بشكل أكبر لمعالجة أوضاع المؤسســـات الصحـــافية والانعكاسات السلبية لهذه الأوضاع على الممارسة المهنية وعلى زملاء الذين تأثر دخلهم المادي بسبب هذه الظروف وفقد بعضهم عمله.

٭ الاستفادة من تجارب الجمعيات الخليجية فيما بينها بشأن مجالات التدريب وابتعاث عدد من الإعلاميين لجهات متمكنة في التدريب خارجيا.

٭ الاتفاق على تحديد منسقين من هذه الجمعيات للتواصل المستمر فيما بينها.

٭ بحث ما يتصل بالمستجدات الصحافية والإعلامية والتشاور حولها، وخاصة قضايا الصحافة والإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي.

٭ تحديد إطار زمني يتم من خلاله تنظيم وعقد اجتماعات دورية بين رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية لمراجعة مسار العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

٭ الاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة العمل الصحافي والإعلامي في المرحلة المقبلة، وتطوير الأدوات المتوافرة بهدف مواكبة المستجدات.

٭ إعداد برنامج سنوي لتطوير قدرات الصحافيين المبتدئين في مختلف الوسائل الإعلامية، وتمكين المرأة العاملة في قطاع الصحافة من المشاركة الفاعلة في مسيرة الاتحاد، وتخصيص لجنة تعنى بالشأن النسائي.

٭ رحب المشاركون في الاجتــمـــاع باستضافــة جمعية الصحافيين العمانية للاجتماع الثاني للاتحاد، تزامنا مع اجتماعات الاتحاد الدولي للصحافيين المقرر عقده بين 31 مايو و4 يونيو المقبلين.

وثمن المجتمعون اهتمام مملكة البحرين متمثلة في علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، وعيسى الشايجي رئيس جمعية الصحافيين البحرينية على حسن الاستضافة، وما أبدوه من استعداد لدعم كل عمل إعلامي خليجي مشترك.

حضر الاجتماع كل من: خالد حمد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين، د.عبدالله الجحلان أمين عام الهيئة، عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية الأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية، عبدالرحمن المدفع نائب رئيس مجلس الإدارة، راشد نبيل الحمر أمين سر الجمعية، محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية، عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية، رابعة حسين عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية، جاسم كمال امين سر جمعية الصحافيين الكويتية، د.دهيران أبا الخيل امين صندوق جمعية الصحافيين الكويتية، د.محمد العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين العمانية، سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وطالب بن سيف الضباري أمين سر الجمعية، ومقرر الاجتماع فواز أحمد سليمان المدير التنفيذي لجمعية الصحافيين البحرينية.