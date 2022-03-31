تحت رعاية سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، احتفل الاتحاد الرياضي بختام البطولة العسكرية المشتركة للرماية، بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية.



ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين تحيات راعي الحفل سمو الشيخ سالم العلي، مهنئا أصحاب المراكز الأولى، ومشيدا بروح المنافسة والمستويات المتقدمة التي أظهرها منتسبو الحرس الوطني والجيش والشرطة في الرماية التي تعد من الركائز المهمة في العمل الأمني والعسكري.



وأكد أهمية التمارين والدورات المشتركة لتوحيد الأساليب التدريبية وتحقيق التكامل بين المؤسسات العسكرية، إضافة إلى تعزيز الأداء والثقة بالنفس لدى المنتسبين، مما ينعكس على دورهم الحيوي في الدفاع والأمن.