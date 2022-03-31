أسامة دياب



أشــادت السفيـــــرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بلادها والكويت والتي وصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن الكويت أحد اقدم حلفاء المملكة المتحدة، وعلاقات الصداقة بين البلدين كانت ومازالت وستظل راسخة.



وأعربت لويس في تصريحات صحافية على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية عن أملها في أن تتواصل الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة ومجالات التعاون الثنائي، مشيدة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ضيف شرف للحفل بالرغم من جدوله المزدحم للغاية، معتبرة أن حضوره أضاف للاحتفال بالروابط الوثيقة التي يتمتع بها البلدان الصديقان.



وأشارت إلى أن العلاقات في مجال الدفاع تحتل جزءا مهما من العلاقات الثنائية وخصوصا في مجال التعليم الدفاعي، أو زمالة الطلبة العسكريين في الكويت وجميع الطلبة الذين يأتون إلى المملكة المتحدة للدراسة العسكرية، والتدريبات المشتركة التي لدينا تشمل أنشطة دفاعية وتجارة في مجال الدفاع.



وبالعودة إلى المناسبة، ذكرت ان اليوبيل البلاتيني حدث فريد من نوعه في تاريخ بريطانيا حيث ان الملكة إليزابيث الثانية هي الملكة الأولى والوحيدة التي حكمت لمدة 70 عاما، وأعتقد أنها قامت بعمل رائع بتكريس حياتها لخدمة بلدها، متمنية لها عيد ميلاد سعيدا.



وحول رفع العلم الأوكراني على السفارة قالت: نعم ومن المهم جدا أن يتذكر الناس مع مرور الوقت المعاناة المستمرة نتيجة الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وألا ننسى التأثير الإنساني للنزاعات الأخرى التي لاتزال مستمرة، ولقد أشرت إلى سورية واليمن وأفغانستان في خطابي بالحفل وهناك العديد من المجتمعات الأخرى في جميع أنحاء العالم متأثرة بالحروب والنزاعات.



وتابعـــــت: النــــاس محاصرون في قضايا لا علاقة لها بهم، وأعتقد أن التكلفة البشرية للحروب من الصعب جدا تبريرها، ولكن الأهم هو التركيز على سبل للخروج من النزاعات إلى ما بعد الصراع، وآمل أن يتحقق هذا من خلال المفاوضات في تركيا وتظهر نتائج مثمرة.