أسامة دياب



هنأت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا ل. رومانوسكي الكويت حكومة وشعبا، وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت رومانوسكي: بالنيابة عن السفارة الأميركية، أتمنى لكم ولأحبائكم أطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتابعت: شهر رمضان الفضيل شهر للعبادة والتواصل والتقارب بين فئات المجتمع، كما يحتفل به مليارا مسلم في جميع أنحاء العالم سنويا، بما في ذلك أربعة ملايين داخل الولايات المتحدة، وكما قال الرئيس بايدن «أثرى الأميركيون المسلمون ثقافة بلادنا منذ تأسيسها، فهم يمتازون بالتنوع والاختلاف مثل أميركا التي ساهموا في تأسيسها». وتفتخر الولايات المتحدة اليوم بمجتمع مزدهر من المسلمين من خلفيات متنوعة، بما في ذلك الآلاف من المواطنين الكويتيين الذين اختاروا الولايات المتحدة وطنهم الثاني أثناء الدراسة أو العمل.



ولفتت إلى أن شهر رمضان هذا العام بالنسبة لأكثر من 31000 مواطن أميركي يعيشون في الكويت، يعتبر وقتا مميزا بشكل خاص، لاسيما لأنهم سيتمتعون بتقاليد كويتية جميلة خلال هذا الشهر مثل الغبقات والقرقيعان وزيارة الدواوين، متمنية أن يكون هذا شهرا مباركا مع وافر الصحة والعافية لكم ولأحبائكم.