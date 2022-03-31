بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في 28/3/2022 في شأن حكم أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، حيث قضى حكم الاستئناف بقبول الاستئناف من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى. وقد كشفت الهيئة عن قيامها بتقديم الدفوع طعنا على حكم محكمة الدرجة الأولى مدعمة بالمستندات المؤيدة لتلك الدفوع والذي أسفر عن صدور حكم الاستئناف المشار إليه.



من جانب آخر، كشفت الهيئة عن أن العمل مازال جاريا بشأن تجديد وتحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ الستين عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، ووفقا للشروط التالية:



1 ـ استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا.



2 ـ أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.



علما أن هذه الاستثناءات على هذه الشروط تمثلت في الفئات التالية: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، إضافة إلى الفلسطينيين من حملة الوثائق.