سلطان العبدان



قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أسامة الشاهين، ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا مشتركا اليوم الخميس مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة مشروع بقانون بشأن المتقاعدين. وأعرب الشاهين عن أمله في أن ينصف المشروع الحكومي الجديد المتقاعدين ويكرمهم من خلال إشراكهم بالأرباح وتضمين زيادة الـ 20 دينارا سنويا مع عدم إضاعة الـ 30 دينارا المقررة هذه السنة.



وشدد على أنه «لا مجال للمساومة أو المماطلة في حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، معربا عن أسفه لأن الحكومة أضاعت ثلاث فرص لإقرار القانون الخاص بالمتقاعدين». وأوضح أن من الفرص التي لم تستثمرها الحكومة هي: عدم إقرار تكريم المتقاعدين بقرار تنفيذي مستقل متاح لها. ومن المنتظر ان تناقش اللجنة المشتركة صرف منحة الـ 3 آلاف والمكافآت المالية وزيادة المعاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين.