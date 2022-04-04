عاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف فريقه ريال مدريد وقاده إلى نفض غبار الهزيمة المذلة على أرضه في موقعة الـ «كلاسيكو» ضد غريمه برشلونة 0-4، وذلك بتسجيله هدفي الفوز الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1 في المرحلة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل بنزيمة هدفي النادي الملكي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و70، علما أنه أهدر ثالثة في الدقيقة 64.



ورفع بنزيمة غلته إلى 24 هدفا في صدارة لائحة الهدافين هذا الموسم معادلا أفضل رصيد له في موسم واحد في «الليغا» والتي كان حققها موسم 2015 ـ 2016. وعزز ريال مدريد حظوظه في استعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد بعدما حصّن صدارته برصيد 69 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر إشبيلية.



وعانى ريال الأمرّين أمام سلتا فيغو وكاد يخرج بنتيجة مخيبة لولا تألق حارس مرماه العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا. وقال كورتوا «أعتقد أن مباريات سلتا دائما تكون صعبة، ولا أعرف ما إذا كنا نستحق الفوز، ولكنني قمت بتصديات مهمة». إلى ذلك، قاد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس (11 و82) والأوروغوياني لويس سواريز (75 من ركلة جزاء و90) أتلتيكو مدريد لتحقيق فوزه السادس تواليا في «لا ليغا» بتقاسمهما رباعية حامل اللقب أمام ضيفه ألافيس 4-1.



وسجل هدف ألافيس الأرجنتيني غونسالو إسكالانتي في الدقيقة 63. وتقدم أتلتيكو إلى المركز الثالث برصيد 57 نقطة متساويا مع إشبيلية. وتنفس خيتافي الصعداء بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 1-0 في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة معمقا جراح ريال مايوركا بالخسارة السابعة تواليا والسادسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية. كما تغلب ليفانتي صاحب المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه فياريال 2-0. وتختتم المرحلة الـ 30 اليوم للدوري الإسباني بلقاء يجمع ريال سوسييداد مع إسبانيول.