سقط مان يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد» وفي غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المريض في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه ليستر سيتي 1-1 المرحلة الـ 31 للدوري الانجليزي لكرة القدم، افتتح الضيف التسجيل بهدف مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (63)، وعادل البرازيلي فريد «للشياطين الحمر» (66).



وألغى حكم المباراة هدفا للاعب وسط ليستر جيمس ماديسون بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» لاحتساب خطأ من إيهياناتشو على المدافع الفرنسي رافايل فاران قبل تمرير الكرة (80). وفي مباريات أخرى، تغلب ليفربول على ضيفه واتفورد 2-0، كما فاز مان سيتي على ضيفه بيرنلي 2-0، وتعادل ليدز يونايتد مع ساوثمبتون 1-1، وبرايتون مع نوريتش سيتي سلبا، فيما فاز ولفرهامبتون على أستون فيلا 2-1.



وعلق مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على المنافسة رفقة ليفربول على اللقب، بعد التغلب على بيرنلي بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري، وقال بعد الفوز: «منذ سنوات ونحن نخوض تلك النوعية من المباريات، سجلنا مبكرا وهذا ساعدنا كثيرا، ولكن لا تنتهي المباراة حتى تسجل الهدف الثالث أو الرابع»، مضيفا ان أرضية الملعب كانت صعبة بسبب ارتفاع طول العشب وعدم وجود مياه، وبالتالي الأرضية كانت بطيئة للغاية، ولكن أبلينا البلاء الحسن وفزنا باللقاء، والمباراة المقبلة أمام ليفربول، ونعرف بأنهم سيفوزون تقريبا بكل المباريات، ونأمل ألا يحدث ذلك في المباراة المقبلة، لكن سنحاول القيام بنفس الشيء، ومن بعده هناك أتلتيكو مدريد ومن ثم ليفربول مرة أخرى.



وأتم غوارديولا «عندما تصل إلى شهر مايو وأنت تنافس للفوز باللقب فهذا يعني أنك حظيت بموسم رائع، التواجد في تلك المكانة بسبب عملنا بقوة في كل موسم، يجب الإشادة بكل المنظومة، سنقاتل، خصمنا صعب وجيدا ولكن سنقدم معركة كبيرة وسنتقبل النتيجة».



من جانبه، قال مدرب ليفربول يورغن كلوب بعد فوز فريقه: «الدوري الانجليزي هو أهم مسابقة، مضيفا هذا الأسبوع سيحدد كيف سيكون شهر مايو، انشأ اللاعبون أسسا قوية وعلينا الآن استخدامها، ولا أعتقد أنني بعد فترة التوقف الدولية شاهدت أفضل مباراة في الموسم». هذا، وتختتم الجولة



الـ 31 للدوري الانجليزي اليوم الاثنين بمباراة تجمع أرسنال مع مضيفه كريستال بالاس.