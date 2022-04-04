استعاد رين المركز الثاني في الدوري الفرنسي من مرسيليا بتعادله الإيجابي مع مضيفه نيس 1-1 مساء السبت في افتتاح المرحلة الثلاثين.



حيث افتتح نيس التسجيل بالهدف العاشر هذا الموسم للمهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور (67)، وعادل رين بفضل مارتن تيرييه (78)، في هدفه الـ 17 في 28 مباراة في «ليغ1»، وبذلك رفع رين رصيده إلى 53 نقطة بفارق الأهداف عن مرسيليا الذي تأجلت مباراته مع مضيفه سانت إتيان بسبب الثلوج، متأخرا بفارق 12 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر، فيما حافظ نيس على مركزه الرابع مع 51 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن ستراسبورغ الذي يستضيف بدوره لنس الأحد أيضا.



وجمع اللقاء بين نيس صاحب أفضل خط دفاع (24 هدفا) في «ليغ1» مع ضيفه رين صاحب أقوى خط هجوم (64 هدفا) في قمة على مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وأوقف نيس سلسلة انتصارات رين بعد خمسة متتالية في الدوري، في حين تجنب صاحب الأرض خسارة ثانية تواليا بعد سقوطه أمام مرسيليا الثاني (1-2) قبل النافذة الدولية.



وتعادل ليل حامل اللقب مع ضيفه بوردو سلبا، في مباراة شهدت إلغاء 3 أهداف لأصحاب الأرض بداعي التسلل، وطرد لاعب بوردو إينوك كواتينغ في الدقيقة (35)، وهي المرة الأولي التي يحافظ فيها بوردو متذيل الترتيب وصاحب أسوأ خط دفاع (70 هدفا) على شباكه نظيفة هذا الموسم.