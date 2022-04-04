أعرب غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، دعمه لمقترح إجراء تعديلات على نظام اختيار قوائم المنتخبات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر إقامتها في قطر.



ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن زيادة في عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات في قطر، بحيث يصبح العدد 26 لاعبا بدلا من 23، على غرار ما تم اعتماده في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).



ويضغط مدربو المنتخبات المتأهلة للمونديال من أجل زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء إلى 15، بعدما أجبرت لوائح «يورو 2020» ساوثجيت وآخرين على ترك ثلاثة لاعبين خارج قائمة الفريق في يوم المباراة.



وستبدأ إنجلترا مشوارها في المشاركة رقم 16 لها في المونديال بأول مواجهة على الإطلاق مع إيران يوم 21 نوفمبر، قبل مواجهة كل من أميركا والمتأهل من الملحق الأوروبي وهو واحد من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا.



وقال ساوثغيت إن المدربين أجمعوا على رغبتهم في السماح لجميع اللاعبين بالتواجد في يوم المباراة خلال سير المنافسات في قطر، وذلك خلال لقاء جمعهم مؤخرا، مشددا على دعمه القوي لذلك المقترح.



وأضاف ساوثغيت «أعتقد أن كل ما قاله الجميع هو أنه إذا ما زاد عدد اللاعبين في القوائم، فيجب أن تكون هناك إمكانية لكي يسمح للجميع بأن يكون متاحا للمشاركة في يوم المباراة».