الدوحة - فريد عبدالباقي



يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإعلان عن مواقع معسكرات المنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022. وسيكون كل موقع من مواقع المعسكرات هذه هو مقر الفريق خلال البطولة، حيث ستشمل جميعها فندقا وموقعا للتدريب تفصل بينهما مسافة قصيرة.



وكان الاتحاد البرازيلي أعلن في وقت سابق عن اختيار ستاد حمد الكبير بالنادي العربي القطري مكان تدريب المنتخب البرازيلي خلال مشاركته في مونديال 2022، كما اختار الاتحاد البرازيلي فندق ومنتجع ويستن الدوحة للإقامة في كأس العالم.



بينما استقر الاتحاد الفرنسي على اختيار فندق المسيلة ريزورت للإقامة، وهو الذي يقع على بعد حوالي 6 كيلومترات من ستاد المدينة التعليمية.



وقد حرص عدد من المدربين الذين حضروا مراسم سحب قرعة مونديال قطر مساء الجمعة الماضي، على التعرف على ملاعب التدريبات والمباريات بالإضافة إلى الفنادق من أجل اختيار مقار إقامة بعثات المنتخبات المشاركة في المونديال المقرر إقامته خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.



جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث حدد الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات كأس العالم وهي: خليفة الدولي، المدينة التعليمية، الجنوب، أحمد بن علي، 974، لوسيل، البيت، والثمامة.