استعاد لاتسيو توازنه عقب خسارته المذلة لدربي العاصمة أمام جاره روما (0-3)، وأنعش آماله في بطاقة قارية الموسم المقبل عندما تغلب على ضيفه ساسولو 2-1 السبت في افتتاح المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي في كرة القدم.



ومنح مانويل لاتساري التقدم للاتسيو (17)، وأضاف الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يقلص العاجي حامد جونيور تراوريه الفارق للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وارتقى رجال المدرب ماوريتسيو ساري الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال ميلينكوفيتش-سافيتش بعد المباراة: «أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أن هذا لم يكن نفس الفريق الذي رأيناه في الدربي»، مضيفا نريد أن ننهي الموسم بين المراكز الأربعة الأولى، أعلم أن الأمر سيكون صعبا لكننا سنحاول». في المقابل، تجمد رصيد ساسولو عند 43 نقطة في المركز التاسع.



وانعش سبيتسيا آماله بالبقاء عندما تغلب على ضيفه فينيتسيا1-0، وصعد سبيتسيا الى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.



ومني ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير بخسارته التاسعة عشرة هذا الموسم أمام تورينو 1-0، وتختتم المرحلة الـ 30 من الدوري الإيطالي الإثنين بلقاءي فيرونا مع جنوى، وميلان مع بولونيا.