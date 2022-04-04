أسدى لايبزيغ خدمة جليلة للمتصدر بايرن ميونيخ الفائز على فرايبورغ 4-1، بإسقاطه مضيفه بوروسيا دورتموند الثاني 4-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



واستعاد بايرن فارق النقاط التسع عن وصيفه دورتموند بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأصفر عند 57 نقطة، ليقطع خطوة نحو الحفاظ على لقبه والتتويج مرة عاشرة تواليا، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الموسم.



وعزز لايبزيغ الرابع آماله بانتزاع المركز الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الثالث الفائز على ضيفه هرتا برلين وصيف القاع 2-1، ومتقدما بفارق 3 نقاط عن فرايبورغ.



من جهته، مني فرايبورغ، خامس الترتيب، بخسارة أولى في سبع مباريات، في موسم مميز ينافس فيه على بطاقة تأهل لدوري أبطال أوروبا.



وتوقفت المباراة في دقائقها الأخيرة، بعد جدل حول عدد لاعبي بايرن بعد إجرائه أحد التبديلات.



ورغم أن فرايبورغ يحتاج إلى تقديم شكوى رسمية حتى تكون هناك تداعيات على النادي البافاري، إلا أن الحكم كريستيان دينغرت أشار إلى الحادث في تقريره وقال: «الآن على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يقرر».



وبموجب قوانين الدوري، يمكن أن يؤدي مثل هذا الانتهاك لقانون التبديلات إلى تخسير الفائز.



إلى ذلك، أحكم باير ليفركوزن قبضته على المركز الثالث بفوزه على هرتا برلين 2-1، وتمكن بوخوم من الفوز على هوفنهايم 2-1، وتعادل أينتراخت فرانكفورت التاسع وضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب دون أهداف، وتعادل أيضا أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه شتوتغارت الرابع عشر 1-1.