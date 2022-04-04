كرّست الپولندية إيغا شفيونتيك اعتلاءها صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات بفوزها الساحق على اليابانية ناومي أوساكا 6-4 و6-0 السبت، في نهائي دورة ميامي للألف نقطة في التنس.



وباتت ابنة الـ 20 عاما رابع لاعبة فقط في التاريخ تحرز ثنائية إنديان ويلز-ميامي في العام ذاته والمعروفة باسم «سانشاين دابل»، إذ تقام الدورتان في ولايتي كاليفورنيا وميامي تواليا، بعد الألمانية شتيفي غراف (1994 و1996)، البلجيكية كيم كلايسترز (2005) والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (2016).



وهو الفوز الـ 17 تواليا للپولندية التي أحرزت لقبها الثالث في دورات الألف هذا العام بعد تتويجها في الدوحة وإنديان ويلز، في انجاز فريد من نوعه، والسادس في مسيرتها.



وسترتقي شفيونتيك إلى قمة التنس رسميا الاثنين مع إصدار ترتيب اللاعبات المحترفات (دبليو تي آيه)، وذلك بعد الاعتزال المفاجئ للمتصدرة السابقة الأسترالية آشلي بارتي. وقالت شفيونتيك المنتشية بفوزها «عندما كنت أشاهد ناومي تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لم أفكر مطلقا بعد بضع سنوات في أنني سأواجهها في النهائي».



من ناحيتها، استعادت أوساكا ـ التي تراجعت في تصنيف المحترفات إلى المرتبة 77 ـ بعضا من بريقها في فلوريدا بعد غيابها لفترة طويلة عن الموسم الماضي بسبب ضغوط نفسية واكتئاب. ورغم تميزها بإرسالها القوي حيث سددت 18 إرسالا ساحقا في نصف النهائي أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش، إلا أنها خسرت في المجموعة الأولى إرسالها أمام شفيونتيك لتتقدم الأخيرة 3-2 وتتجه للفوز بها. وانهارت اليابانية في المجموعة الثانية التي خسرتها من دون مقاومة تذكر وبالتالي المباراة.



وحافظت أوساكا على معنوياتها مرتفعة بعد الخسارة، إذ قالت «أريد أن أهدي هذا لجمهوري وعائلتي».