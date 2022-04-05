ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



تختتم مساء اليوم مباريات الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد بإقامة مباراتين، حيث يلعب الجهراء مع النصر على «ستاد صباح السالم»، فيما يخوض العربي المرشح للقب أولى مبارياته أمام الصليبخات على ستاد الصداقة والسلام.



في مباراة الجهراء والنصر، فإن الأول يسعى إلى بلوغ الدور ربع النهائي بعدما غاب عن الأضواء بسبب تواجده في دوري الدرجة الأولى وتضم صفوفه عناصر شابة تسعى إلى إثبات وجودها، ومن جانبه فإن النصر بطل كأس الاتحاد في أتم جاهزيته بإشراف مدربه محمد المشعان ويدخل البطولة بمعنويات عالية لإثبات أحقيته في المنافسة.



وفي المباراة الأخرى، فالعربي يدخل المسابقة مرشحا قويا لإحراز اللقب بعدما اكتملت صفوفه، ويملك مدربه الكرواتي انتي ميشا حلولا كثيرة لمعالجة أوجه القصور بفريقه الذي يغيب عنه المدافع حسن حمدان بسبب الإصابة، فيما ستكون مهمة الصليبخات صعبة في مجاراة منافسه.



وكان فريقا الشباب والفحيحيل قد تأهلا الى الدور ربع النهائي للبطولة بعد تغلب الأول على التضامن 8-7 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد نادي الكويت، وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي والاشواط الاضافية بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة فرصا كثيرة مهدرة من الجانبين.



وفي ضربات الترجيح سجل للشباب محمد زنيفر وعلي فورد وسعد العازمي واحمد تيتي واحمد بومريوم وعلي مصطفى وعلي نادر والحارس سعد العنزي، فيما سجل للتضامن رونيني نوناتو ومشعل الشمري ويوسف العنيزان وعبدالله مسامح وحامد الرشيدي وعبدالله الهزاع وفهد صباح، وسيلعب الشباب في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الجهراء والنصر.



أما الفحيحيل ففاز على برقان 3-1 في المواجهة التي جرت على ستاد عبدالله الخليفة أول من امس وسيلتقي اليرموك في الدور ربع النهائي.



وانتهى الشوط الاول سلبيا لعبا ونتيجة بعدما فضل برقان الاكتفاء بالتكتل الدفاعي لتأمين منطقته، وفي الشوط الثاني سجل الفحيحيل ثلاثية عن طريق مارديكيان (48)، وناصر القحطاني من ركلة جزاء (66)، وفواز الرشيدي (87)، فيما سجل هدف برقان النيجيري شيبوزي باول «أوبي» (70).

الزنكي: لا ملامة على «المسابقات»

مبارك الخالدي



أشاد عضو مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي بالفوز على التضامن بركلات الترجيح والتأهل لربع نهائي كأس سمو الأمير، مضيفا «لاعبونا لم يقصروا خلال المباراة التي شهدت تألقا لحارسي مرمى الفريقين في التصدي لفرص حاسمة، فقد كانت المباراة مفتوحة من الجانبين وشهدت هجمات متبادلة وفرصا ضائعة من الفريقين لكننا في النهاية كنا الأحق بالفوز رغم عدم إشراك 5 لاعبين أساسيين منهم محترفون لضمان مشاركتهم في مباراة الدوري المقبلة التي تمثل أهمية كبيرة لاسيما مع تداخل المباريات الذي أجبرنا على هذه الخطوة، علما بأننا لا نلوم على لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة في ذلك نظرا للظروف الإجبارية المتعلقة بمشاركات المنتخب الأول والأولمبي وفريقي العربي والكويت في البطولة الآسيوية».

حمود فليطح

نهائي كأسي الأمير وولي العهد دون رسوم

أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح انه وبناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، فقد تقرر إقامة المباريات النهائية لكأس صاحب السمو الأمير وكأس سمو ولي العهد على ستاد جابر الأحمد الدولي دون تحصيل الرسوم المقررة بالقرار رقم 8 لسنة 2018 بإصدار اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها وستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته، وذلك تبجيلا وتقديرا واحتراما لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتشجيعا للمواطنين على حضور المباريات والاستمتاع بها.



وبناء عليه وجه فليطح كتابا إلى الاتحاد الكويتي بإقامة المباريات المشار إليها دون تحصيل أي رسوم.

عزيز: موسم برقان انتهى

يحيى حميدان



أكد مدير فريق الكرة بنادي برقان مصطفى عزيز أن موسم «الذهبي» انتهى في الوقت الحالي عقب الخروج من كأس الأمير على يد الفحيحيل 1-3 ضمن الدور التمهيدي من المسابقة، مشيرا الى ان التركيز حاليا سينصب على الدفع بالعناصر الشابة في المباريات الثلاث المتبقية في دوري «stc» للدرجة الأولى بعد فقدان فرصة المنافسة على الصعود إلى «الممتاز».



وبين عزيز لـ «الأنباء» أن برقان قدم مباراة ممتازة في الشوط الأول أمام الفحيحيل ولعب بحذر دفاعي مع التركيز على الهجمات المرتدة والتي اتيحت لنا من خلالها 3 فرص للتسجيل، ولكن استقبالنا لهدف في الدقائق الأولى من الشوط الثاني أربكنا وجعلنا نتخلى عن حذرنا ولم نتمكن من تحقيق ما نريده.



وأوضح عزيز أن برقان الفريق الوحيد الذي يخوض مبارياته بثلاثة محترفين أجانب فقط أمام فرق تمتلك 5، لافتا إلى أن دخول النيجيري شيبوزي باول «أوبي» حسن من مستوى «الذهبي» وكان من أفضل اللاعبين وتمكن من تسجيل هدف التقليص وبحثنا عن التعادل، إلا أننا لم نوفق في ذلك.